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Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран - РИА Новости, 04.07.2025
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17:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossija-2027255799.html
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран - РИА Новости, 04.07.2025
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран
Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:44:00+03:00
2025-07-04T17:44:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025". "Мы... в прошлом году сделали пошлину 20%. В этом году, может, будем увеличивать", - сказала Лут. Правительство РФ летом прошлого года повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Пошлины действуют до конца 2025 года. В октябре 2024 года Лут заявляла о том, что Минсельхоз РФ не исключает дальнейшего повышения пошлины на цветы из недружественных стран.
https://ria.ru/20250701/es-2026427729.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран

Лут: РФ может увеличить пошлину на цветы из недружественных стран в 2025 году

© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиВыращивание роз в теплице в Московской области
Выращивание роз в теплице в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Выращивание роз в теплице в Московской области. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Россия может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран, в 2025 году, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на "Всероссийском дне поля-2025".
"Мы... в прошлом году сделали пошлину 20%. В этом году, может, будем увеличивать", - сказала Лут.
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1 июля, 05:46
Правительство РФ летом прошлого года повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Пошлины действуют до конца 2025 года.
В октябре 2024 года Лут заявляла о том, что Минсельхоз РФ не исключает дальнейшего повышения пошлины на цветы из недружественных стран.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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