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Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2025
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16:53 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossija-2027235268.html
Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов
Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2025
Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов
Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:53:00+03:00
2025-07-04T16:53:00+03:00
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
андрей гурьев
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро. Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), андрей гурьев, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Андрей Гурьев, В мире
Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов

Гурьев: Россия и Бразилия намерены увеличить товарооборот до $15–16 миллиардов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
"В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро.
Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему
Вчера, 08:00
 
БразилияРоссияРио-де-Жанейро (город)Андрей ГурьевВ мире
 
 
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