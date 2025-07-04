https://ria.ru/20250704/rossija-2027235268.html

Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов

Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2025

Россия и Бразилия планируют довести товарооборот до 16 миллиардов долларов

Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:53:00+03:00

2025-07-04T16:53:00+03:00

2025-07-04T16:53:00+03:00

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

андрей гурьев

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл – РИА Новости. Россия и Бразилия ставят перед собой цель увеличить товарооборот до 15–16 миллиардов долларов в ближайшие годы, рассказал РИА Новости председатель российской части Делового совета Россия–Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "В этом году мы ожидаем дальнейшее продолжение увеличения товарооборота. Есть задача довести его до 15–16 миллиардов долларов, и здесь все будет зависеть от того, как будет бизнес работать", - заявил Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия в Рио-де-Жанейро. Председатель делового совета напомнил, что объемы торговли с Бразилией в 2024 году достигли рекордного значения в 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9%, что наглядно демонстрирует двухстороннюю работу в этом направлении.

https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), андрей гурьев, в мире