Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов Москвы
Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов Москвы из-за загрязнения воды
© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкПалакат "Правила поведения на воде" в зоне отдыха "Серебряный бор"
Палакат "Правила поведения на воде" в зоне отдыха "Серебряный бор". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в ряде водоемов столицы из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, из 14 зон отдыха купание разрешено только в четырех, сообщило ведомство.
"По состоянию на 3 июля функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро "Белое" (ВАО), Мещерское (ЗАО), "Пионерский пруд" (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО). Четыре зоны отдыха - "Левобережье" (САО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) (находится на надзоре ведомственной санитарной службы ФМБА России) - в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания", - говорится в сообщении на сайте управления.
Кроме того, запрещено купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере "Черное" (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО), уточнил Роспотребнадзор. Согласно последним итогам лабораторных исследований, вода в этих водоемах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, добавило ведомство. Управление отметило, что с начала летнего сезона реконструкция продолжается в Большом городском пруду (ЗелАО) и Путяевском пруду №1 (ВАО).
Как указал Роспотребнадзор, несмотря на ограничения, на территориях всех перечисленных зон разрешены пляжный отдых, занятия спортом и досуг вне воды.
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