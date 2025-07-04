https://ria.ru/20250704/rospotrebnadzor-2027073821.html

Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов Москвы

Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов Москвы - РИА Новости, 04.07.2025

Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в ряде водоемов столицы из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, из 14 зон отдыха купание... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:09:00+03:00

2025-07-04T01:09:00+03:00

2025-07-04T01:09:00+03:00

общество

москва

цао

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в ряде водоемов столицы из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, из 14 зон отдыха купание разрешено только в четырех, сообщило ведомство. "По состоянию на 3 июля функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро "Белое" (ВАО), Мещерское (ЗАО), "Пионерский пруд" (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО). Четыре зоны отдыха - "Левобережье" (САО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) (находится на надзоре ведомственной санитарной службы ФМБА России) - в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания", - говорится в сообщении на сайте управления. Кроме того, запрещено купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере "Черное" (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО), уточнил Роспотребнадзор. Согласно последним итогам лабораторных исследований, вода в этих водоемах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, добавило ведомство. Управление отметило, что с начала летнего сезона реконструкция продолжается в Большом городском пруду (ЗелАО) и Путяевском пруду №1 (ВАО). Как указал Роспотребнадзор, несмотря на ограничения, на территориях всех перечисленных зон разрешены пляжный отдых, занятия спортом и досуг вне воды.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012475435.html

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общество, москва, цао, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)