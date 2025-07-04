https://ria.ru/20250704/rosaviaiya-2027315894.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:44:00+03:00

2025-07-04T22:44:00+03:00

2025-07-04T22:48:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250704/aeroport-2027314621.html

нижний новгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации