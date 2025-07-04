https://ria.ru/20250704/rosaviaiya-2027315894.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:44:00+03:00
2025-07-04T22:44:00+03:00
2025-07-04T22:48:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250704/aeroport-2027314621.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Росавиаия: в аэропорту Нижнего Новгорода ограничили прием и выпуск самолетов