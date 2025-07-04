https://ria.ru/20250704/rim-2027128731.html
В Риме прогремел взрыв на АЗС
В Риме прогремел взрыв на АЗС - РИА Новости, 04.07.2025
В Риме прогремел взрыв на АЗС
Взрыв произошел на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:23:00+03:00
2025-07-04T11:23:00+03:00
2025-07-04T11:27:00+03:00
в мире
рим
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Рим, 4 июл- РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы, сообщила газета Corriere della Sera. Информагентство Ansa сообщает о как минимум 10 пострадавших. Восемь из них полицейские, прибывшие на место после сообщения о пожаре. По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026805589.html
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Взрыв и пожар на АЗС в Риме
Пожар и взрыв произошли на АЗС в Риме, по последним данным СМИ, пострадали более 20 человек.
2025-07-04T11:23
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в мире, рим
В Риме прогремел взрыв на АЗС
Corriere della Sera: при пожаре и взрыве на АЗС в Риме пострадали 10 человек