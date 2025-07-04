https://ria.ru/20250704/rebenok-2027304469.html

Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали

Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали - РИА Новости, 04.07.2025

Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали

Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:55:00+03:00

2025-07-04T20:55:00+03:00

2025-07-04T22:33:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Больной шизофренией мужчина ударил ножом 9-летнего мальчика, который просто играл во дворе. Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, в свою очередь, добавила, что по прогнозам врачей, мальчик неделю пробудет под наблюдением медиков."С 9-летним Ваней, пострадавшим сегодня от рук психически больного человека, сейчас всё хорошо. Он находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой. К счастью, рана оказалась не проникающей. Мальчику оказана квалифицированная врачебная помощь. По прогнозам, под наблюдением врачей он пробудет неделю", - отметила Ероханова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье)