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Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали - РИА Новости, 04.07.2025
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20:55 04.07.2025 (обновлено: 22:33 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rebenok-2027304469.html
Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали
Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали - РИА Новости, 04.07.2025
Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали
Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:55:00+03:00
2025-07-04T22:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Больной шизофренией мужчина ударил ножом 9-летнего мальчика, который просто играл во дворе. Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, в свою очередь, добавила, что по прогнозам врачей, мальчик неделю пробудет под наблюдением медиков.&quot;С 9-летним Ваней, пострадавшим сегодня от рук психически больного человека, сейчас всё хорошо. Он находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой. К счастью, рана оказалась не проникающей. Мальчику оказана квалифицированная врачебная помощь. По прогнозам, под наблюдением врачей он пробудет неделю&quot;, - отметила Ероханова в своем Telegram-канале.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Мальчика, пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде, прооперировали

Мишонова: жизни мальчика, пострадавшего в Сергиевом Посаде, ничто не угрожает

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«
"Больной шизофренией мужчина ударил ножом 9-летнего мальчика, который просто играл во дворе. Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, в свою очередь, добавила, что по прогнозам врачей, мальчик неделю пробудет под наблюдением медиков.
«

"С 9-летним Ваней, пострадавшим сегодня от рук психически больного человека, сейчас всё хорошо. Он находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой. К счастью, рана оказалась не проникающей. Мальчику оказана квалифицированная врачебная помощь. По прогнозам, под наблюдением врачей он пробудет неделю", - отметила Ероханова в своем Telegram-канале.

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