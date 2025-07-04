https://ria.ru/20250704/rakety-2027214781.html

ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS

ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS

Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:32:00+03:00

2025-07-04T15:32:00+03:00

2025-07-04T15:53:00+03:00

донецк

украина

петровский район

денис пушилин

сергей лавров

нато

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека...", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

петровский район

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донецк, украина, петровский район, денис пушилин, сергей лавров, нато, происшествия