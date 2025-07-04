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ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS - РИА Новости, 04.07.2025
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15:32 04.07.2025 (обновлено: 15:53 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rakety-2027214781.html
ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS
ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS
Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:32:00+03:00
2025-07-04T15:53:00+03:00
донецк
украина
петровский район
денис пушилин
сергей лавров
нато
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека...", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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донецк, украина, петровский район, денис пушилин, сергей лавров, нато, происшествия
Донецк, Украина, Петровский район, Денис Пушилин, Сергей Лавров, НАТО, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS

Пушилин: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар по Петровскому району Донецка, во время которого четыре человека пострадали, и четверо погибли, был нанесен ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Около 12 часов дня противник атаковал Петровский район Донецка ракетами шрапнельного типа к РСЗО HIMARS. Погибли четыре человека...", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ДонецкУкраинаПетровский районДенис ПушилинСергей ЛавровНАТОПроисшествия
 
 
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