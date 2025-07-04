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ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
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12:38 04.07.2025 (обновлено: 12:42 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rakety-2027151919.html
ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю
ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 04.07.2025
ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю
Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:38:00+03:00
2025-07-04T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и 1172 беспилотника, сообщило Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что с начала проведения СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, сша, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю

ПВО сбила семь крылатых ракет Storm Shadow за неделю

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и 1172 беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также сообщило, что с начала проведения СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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