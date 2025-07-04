https://ria.ru/20250704/rakety-2027151919.html

ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю

ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 04.07.2025

ПВО сбила семь ракет Storm Shadow за неделю

Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:38:00+03:00

2025-07-04T12:38:00+03:00

2025-07-04T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

великобритания

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за неделю семь ракет Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS и 1172 беспилотника, сообщило Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны РФ также сообщило, что с начала проведения СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

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безопасность, россия, сша, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)