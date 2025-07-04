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"Жду капитуляцию". Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 04.07.2025
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21:05 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/putin-2027305779.html
"Жду капитуляцию". Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа
"Жду капитуляцию". Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 04.07.2025
"Жду капитуляцию". Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:05:00+03:00
2025-07-04T21:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом."Т : "Жду разрешения на строительство Moscow Trump Tower. Когда его получу?" П : "Жду капитуляции Украины". Т : "ОК", — в шутку представил диалог лидеров пользователь."Если бы в школах действительно преподавали историю, никто бы не поддерживал претензии Украины на Крым", — высказался читатель."Нет сомнений, что брюссельская Европа, марионетка американских неоконсерваторов в этом конфликте, выйдет из него опозоренной — не говоря уже о разорении, которое и было целью США. Народы Центральной Европы окончательно утратят доверие к этим прокси-стратегам, чьи действия привели Украину к катастрофе", — написал другой комментатор."Пока НАТО не примет решение и не объявит четко, что расширению конец и что альянс останется в достигнутых границах и будет их придерживаться, – Россия не уступит. И она абсолютно права. Хватит этого беспредела НАТО, состоящего на службе американского империализма. НАТО позволяет себе военное вмешательство без санкции ООН в страны, никого не атаковавшие, а затем читает другим мораль. Мир не может жить спокойно с расширяющимся НАТО", — заключил еще один читатель.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщили в Кремле, Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250704/putin-2027233289.html
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в мире, россия, украина, франция, дональд трамп, владимир путин, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН

"Жду капитуляцию". Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают состоявшийся накануне разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
"Т : "Жду разрешения на строительство Moscow Trump Tower. Когда его получу?" П : "Жду капитуляции Украины". Т : "ОК", — в шутку представил диалог лидеров пользователь.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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"Если бы в школах действительно преподавали историю, никто бы не поддерживал претензии Украины на Крым", — высказался читатель.
"Нет сомнений, что брюссельская Европа, марионетка американских неоконсерваторов в этом конфликте, выйдет из него опозоренной — не говоря уже о разорении, которое и было целью США. Народы Центральной Европы окончательно утратят доверие к этим прокси-стратегам, чьи действия привели Украину к катастрофе", — написал другой комментатор.
"Пока НАТО не примет решение и не объявит четко, что расширению конец и что альянс останется в достигнутых границах и будет их придерживаться, – Россия не уступит. И она абсолютно права. Хватит этого беспредела НАТО, состоящего на службе американского империализма. НАТО позволяет себе военное вмешательство без санкции ООН в страны, никого не атаковавшие, а затем читает другим мораль. Мир не может жить спокойно с расширяющимся НАТО", — заключил еще один читатель.
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщили в Кремле, Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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