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Песков ответил на вопрос о датах послания Путина Федеральному собранию

Песков ответил на вопрос о датах послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 04.07.2025

Песков ответил на вопрос о датах послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сам определяет даты оглашения послания федеральному собранию в соответствии с целесообразностью по срокам, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T12:57:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам определяет даты оглашения послания федеральному собранию в соответствии с целесообразностью по срокам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится оглашение послания.

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин