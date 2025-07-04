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"В пользу России": на Западе пришли в ярость после беседы Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025
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07:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/putin-2027088004.html
"В пользу России": на Западе пришли в ярость после беседы Путина с Трампом
"В пользу России": на Западе пришли в ярость после беседы Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025
"В пользу России": на Западе пришли в ярость после беседы Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин поставил президента США Дональда Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора, такое мнение высказал... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:03:00+03:00
2025-07-04T07:03:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил президента США Дональда Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора, такое мнение высказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — сказал аналитик.По словам Уэра, даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу."Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа — Прим. Ред.) с Путиным счет был 1:0 в пользу России", — заключил эксперт.Ранее Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250704/peregovory-2027081174.html
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россия, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Россия, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
"В пользу России": на Западе пришли в ярость после беседы Путина с Трампом

Аналитик Уэр: Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время разговора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил президента США Дональда Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора, такое мнение высказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.
"То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — сказал аналитик.
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По словам Уэра, даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу.
"Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа — Прим. Ред.) с Путиным счет был 1:0 в пользу России", — заключил эксперт.
Ранее Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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РоссияСШАБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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