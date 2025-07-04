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Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье - РИА Новости, 04.07.2025
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13:02 04.07.2025 (обновлено: 13:29 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/putin--2027157984.html
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье - РИА Новости, 04.07.2025
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье
Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:02:00+03:00
2025-07-04T13:29:00+03:00
бразилия
россия
рио-де-жанейро (город)
дмитрий песков
владимир путин
брикс
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в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита", - сказал Песков журналистам. Саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250620/putin-2024296160.html
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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), дмитрий песков, владимир путин, брикс, воздушно-космические силы россии, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, Воздушно-космические силы России, В мире
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье

Песков: Путин в воскресенье примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Путин в воскресенье в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита", - сказал Песков журналистам.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.​ БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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