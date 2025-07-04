Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/pulemet-2027083610.html
В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием
В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием - РИА Новости, 04.07.2025
В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием
Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:14:00+03:00
2025-07-04T05:14:00+03:00
безопасность
технологии
россия
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843602024_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_335965cdd5731d5a646e1aef020fa8f6.jpg
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять десантники, сообщили в Минобороны России. "В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-миллиметровые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном "Калашников" и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец - РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО. "Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Подача патронов осуществляется из ленты, размещенной в коробке, которая присоединяется к пулемету", - пояснили в оборонном ведомстве. Сообщается, что РПЛ-20 изготовлен в расцветке "мультикам", которая впервые используется в производстве стрелкового оружия. Данная расцветка вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в различных условиях ведения боевых действий. "Особенностями РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать оружие протягиванием ленты без открывания крышки ствольной коробки - фактически на смену ленты уходят считанные секунды; а также складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что ручной пулемет способен создавать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 или 200 патронов. Его отличают высокая кучность и точность: пулеметчик при стрельбе из положений с колена и лежа с расстояния 120 метров способен длинной очередью легко поразить ростовую мишень всеми ее выстрелами. "По оценке новороссийских и ставропольских десантников, РПЛ-20 - это значительное усиление огня штурмовой группы: благодаря своим скорострельности и уникальным боевым качествам он способен подавить любое сопротивление во вражеском опорном пункте, в городской застройке и подтверждает все заявленные эксплуатационные характеристики от производителя", - заключили в МО РФ.
https://ria.ru/20250609/kalashnikov-2021807281.html
https://ria.ru/20250610/avtomat-2021919845.html
https://ria.ru/20250124/kalashnikov-1995310536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843602024_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_3574784b2936c0aa0dfe70f7b328624b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Технологии, Россия, Воздушно-десантные войска России
В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием

Минобороны: в зоне СВО тестируют ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение на одном из полигонов в зоне СВО
Обучение на одном из полигонов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обучение на одном из полигонов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять десантники, сообщили в Минобороны России.
"В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-миллиметровые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Калашников отправил в войска первую серийную партию легких 5,45-мм пулеметов РПЛ-20 в расцветке мультикам - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО
9 июня, 15:11
Уточняется, что РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном "Калашников" и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец - РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО.
"Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Подача патронов осуществляется из ленты, размещенной в коробке, которая присоединяется к пулемету", - пояснили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что РПЛ-20 изготовлен в расцветке "мультикам", которая впервые используется в производстве стрелкового оружия. Данная расцветка вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в различных условиях ведения боевых действий.
"Особенностями РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать оружие протягиванием ленты без открывания крышки ствольной коробки - фактически на смену ленты уходят считанные секунды; а также складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором", - сообщили в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО
10 июня, 05:26
Отмечается, что ручной пулемет способен создавать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 или 200 патронов. Его отличают высокая кучность и точность: пулеметчик при стрельбе из положений с колена и лежа с расстояния 120 метров способен длинной очередью легко поразить ростовую мишень всеми ее выстрелами.
"По оценке новороссийских и ставропольских десантников, РПЛ-20 - это значительное усиление огня штурмовой группы: благодаря своим скорострельности и уникальным боевым качествам он способен подавить любое сопротивление во вражеском опорном пункте, в городской застройке и подтверждает все заявленные эксплуатационные характеристики от производителя", - заключили в МО РФ.
7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ
24 января, 13:15
 
БезопасностьТехнологииРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала