https://ria.ru/20250704/pulemet-2027083610.html

В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием

В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием - РИА Новости, 04.07.2025

В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием

Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:14:00+03:00

2025-07-04T05:14:00+03:00

2025-07-04T05:14:00+03:00

безопасность

технологии

россия

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843602024_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_335965cdd5731d5a646e1aef020fa8f6.jpg

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять десантники, сообщили в Минобороны России. "В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-миллиметровые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном "Калашников" и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец - РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО. "Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Подача патронов осуществляется из ленты, размещенной в коробке, которая присоединяется к пулемету", - пояснили в оборонном ведомстве. Сообщается, что РПЛ-20 изготовлен в расцветке "мультикам", которая впервые используется в производстве стрелкового оружия. Данная расцветка вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в различных условиях ведения боевых действий. "Особенностями РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать оружие протягиванием ленты без открывания крышки ствольной коробки - фактически на смену ленты уходят считанные секунды; а также складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что ручной пулемет способен создавать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 или 200 патронов. Его отличают высокая кучность и точность: пулеметчик при стрельбе из положений с колена и лежа с расстояния 120 метров способен длинной очередью легко поразить ростовую мишень всеми ее выстрелами. "По оценке новороссийских и ставропольских десантников, РПЛ-20 - это значительное усиление огня штурмовой группы: благодаря своим скорострельности и уникальным боевым качествам он способен подавить любое сопротивление во вражеском опорном пункте, в городской застройке и подтверждает все заявленные эксплуатационные характеристики от производителя", - заключили в МО РФ.

https://ria.ru/20250609/kalashnikov-2021807281.html

https://ria.ru/20250610/avtomat-2021919845.html

https://ria.ru/20250124/kalashnikov-1995310536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии