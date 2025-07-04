https://ria.ru/20250704/prokuratura-2027119164.html

Прокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в Приморье

Прокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в Приморье - РИА Новости, 04.07.2025

Прокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в Приморье

Ситуацию с обнаружением разлива нефтепродуктов в бухте Славянский залив Хасанского района в Приморье поставила на контроль Амурская бассейновая природоохранная... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:51:00+03:00

2025-07-04T10:51:00+03:00

2025-07-04T10:51:00+03:00

происшествия

хасанский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Ситуацию с обнаружением разлива нефтепродуктов в бухте Славянский залив Хасанского района в Приморье поставила на контроль Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В местных соцсетях опубликовали видео о загрязнении Славянского залива нефтепродуктами. На кадрах видно, как мазутные разводы расходятся по всему берегу. "На контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры находится ситуация с обнаружением разлива нефтепродуктов в бухте Славянский залив", - говорится в сообщении. Посёлок Славянка, расположенный на юге Приморского края на берегу одноимённой бухты Славянского залива (внутренняя часть залива Петра Великого), - популярное туристическое место.

https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html

хасанский район

приморский край

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происшествия, хасанский район, приморский край