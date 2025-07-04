https://ria.ru/20250704/pravitelstvo-2027306888.html
Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России
Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России - РИА Новости, 04.07.2025
Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России
Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, следует распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:09:00+03:00
2025-07-04T21:09:00+03:00
2025-07-04T23:21:00+03:00
россия
экономика
ставропольский край
казахстан
оксана лут
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России, следует распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации."Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования, <…> позицией <…> "Бананы", — говорится в документе.О том, что бананы могут включить в перечень российских сельхозкультур, заявил в марте министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. Позже губернатор Владимир Владимиров рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.Как отмечала глава Минсельхоза Оксана Лут, выращивать бананы можно в тепличных условиях. Во время поездки в Казахстан она побывала в промышленных теплицах и инициировала аналогичный проект в России.
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россия, экономика, ставропольский край, казахстан, оксана лут, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Ставропольский край, Казахстан, Оксана Лут, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России
Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России