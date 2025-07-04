https://ria.ru/20250704/poshliny-2027313296.html

США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции

США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 04.07.2025

США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции

США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:15:00+03:00

2025-07-04T22:15:00+03:00

2025-07-04T22:15:00+03:00

экономика

сша

брюссель

дональд трамп

марош шефчович

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах. "США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание. Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

https://ria.ru/20250704/ssha-2027222505.html

сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, брюссель, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт