США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции
FT: США пригрозили ЕС ввести пошлины в 17% в отношении экспорта сельхозпродукции
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах.
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"США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета.
Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.