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США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 04.07.2025
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22:15 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/poshliny-2027313296.html
США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции
США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции - РИА Новости, 04.07.2025
США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции
США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:15:00+03:00
2025-07-04T22:15:00+03:00
экономика
сша
брюссель
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах. "США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание. Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета. Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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экономика, сша, брюссель, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
США пригрозили ЕС 17-процентными пошлинами на экспорт сельхозпродукции

FT: США пригрозили ЕС ввести пошлины в 17% в отношении экспорта сельхозпродукции

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США пригрозили ввести 17-процентные пошлины в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, проинформированные о переговорах.
«
"США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем", - сообщает издание.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Брюссель предоставил Вашингтону широкие льготы по регулированию и сократил торговый профицит со Штатами. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович получил требования в четверг на встречах в Вашингтоне, а в пятницу они были переданы послам стран ЕС, пишет газета.
Девятого июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Эксперт сделал предположение о стратегии США в торговой войне
Вчера, 16:01
 
ЭкономикаСШАБрюссельДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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