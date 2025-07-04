Рейтинг@Mail.ru
Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 04.07.2025 (обновлено: 09:34 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/pokhischenie-2027076393.html
Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа
Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа - РИА Новости, 04.07.2025
Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа
Узбекский частный цифровой Anorbank подтвердил информацию в СМИ о похищении в Париже его владельца – местного бизнесмена Кахрамонжона Олимова — и выплате выкупа РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:07:00+03:00
2025-07-04T09:34:00+03:00
в мире
париж
ницца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027098416_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_92c60b9c4c36f932e56ca33614942647.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Узбекский частный цифровой Anorbank подтвердил информацию в СМИ о похищении в Париже его владельца – местного бизнесмена Кахрамонжона Олимова — и выплате выкупа за его освобождение, финансовая организация продолжает работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба банка. Ранее французское издание Monde сообщило, неизвестные схватили Олимова 23 июня в фешенебельном районе Парижа, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа. Le Monde со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, также сообщил, что у Олимова после инцидента зафиксированы множественные синяки и повреждения. "Данный инцидент имеет частный, внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка. Anorbank работает в штатном режиме — все отделения, сервисы и цифровые каналы функционируют стабильно, а текущие и стратегические проекты реализуются в соответствии с утверждёнными планами", — говорится в заявлении банка, размещенном в его Telegram-канале. Банк также обратился к представителям СМИ с просьбой придерживаться этических стандартов в освещении данной темы, воздерживаться от публикации непроверенных сведений и уважать границы частной жизни. "Банк также обращает внимание на то, что избыточные обсуждения или распространение непроверенных сведений могут повлиять как на ход официального расследования, так и на уважение к личным границам пострадавшего", — добавили в пресс-службе. Цифровой коммерческий Anorbank был создан в 2020 году, 48-летний Олимов владеет 99,38 процента акций банка.
https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html
https://rsport.ria.ru/20250424/smi-2013175772.html
париж
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027098416_86:0:1153:800_1920x0_80_0_0_e43636e62afebcf31074d7375b7ff775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, ницца
В мире, Париж, Ницца
Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа

Владелец узбекского Anorbank был похищен в Париже и отпущен после уплаты выкупа

© Фото : соцсети бизнесменаКахрамонжон Олимов
Кахрамонжон Олимов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети бизнесмена
Кахрамонжон Олимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Узбекский частный цифровой Anorbank подтвердил информацию в СМИ о похищении в Париже его владельца – местного бизнесмена Кахрамонжона Олимова — и выплате выкупа за его освобождение, финансовая организация продолжает работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба банка.
Ранее французское издание Monde сообщило, неизвестные схватили Олимова 23 июня в фешенебельном районе Парижа, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа. Le Monde со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, также сообщил, что у Олимова после инцидента зафиксированы множественные синяки и повреждения.
Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу авиарейсом Минск—Дубай - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии
27 мая, 08:59
"Данный инцидент имеет частный, внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка. Anorbank работает в штатном режиме — все отделения, сервисы и цифровые каналы функционируют стабильно, а текущие и стратегические проекты реализуются в соответствии с утверждёнными планами", — говорится в заявлении банка, размещенном в его Telegram-канале.
Банк также обратился к представителям СМИ с просьбой придерживаться этических стандартов в освещении данной темы, воздерживаться от публикации непроверенных сведений и уважать границы частной жизни.
"Банк также обращает внимание на то, что избыточные обсуждения или распространение непроверенных сведений могут повлиять как на ход официального расследования, так и на уважение к личным границам пострадавшего", — добавили в пресс-службе.
Цифровой коммерческий Anorbank был создан в 2020 году, 48-летний Олимов владеет 99,38 процента акций банка.
Эквадор - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
AP: в Эквадоре похитили жену и пятилетнего ребенка футболиста
24 апреля, 13:23
 
В миреПарижНицца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала