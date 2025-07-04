https://ria.ru/20250704/pokhischenie-2027076393.html

Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа

Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа - РИА Новости, 04.07.2025

Владельца Anorbank похитили в Париже и отпустили после уплаты выкупа

Узбекский частный цифровой Anorbank подтвердил информацию в СМИ о похищении в Париже его владельца – местного бизнесмена Кахрамонжона Олимова — и выплате выкупа РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:07:00+03:00

2025-07-04T02:07:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Узбекский частный цифровой Anorbank подтвердил информацию в СМИ о похищении в Париже его владельца – местного бизнесмена Кахрамонжона Олимова — и выплате выкупа за его освобождение, финансовая организация продолжает работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба банка. Ранее французское издание Monde сообщило, неизвестные схватили Олимова 23 июня в фешенебельном районе Парижа, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа. Le Monde со слов врача парижской больницы Hôtel-Dieu, также сообщил, что у Олимова после инцидента зафиксированы множественные синяки и повреждения. "Данный инцидент имеет частный, внекорпоративный характер и не относится к операционной деятельности банка. Anorbank работает в штатном режиме — все отделения, сервисы и цифровые каналы функционируют стабильно, а текущие и стратегические проекты реализуются в соответствии с утверждёнными планами", — говорится в заявлении банка, размещенном в его Telegram-канале. Банк также обратился к представителям СМИ с просьбой придерживаться этических стандартов в освещении данной темы, воздерживаться от публикации непроверенных сведений и уважать границы частной жизни. "Банк также обращает внимание на то, что избыточные обсуждения или распространение непроверенных сведений могут повлиять как на ход официального расследования, так и на уважение к личным границам пострадавшего", — добавили в пресс-службе. Цифровой коммерческий Anorbank был создан в 2020 году, 48-летний Олимов владеет 99,38 процента акций банка.

https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html

https://rsport.ria.ru/20250424/smi-2013175772.html

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