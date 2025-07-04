https://ria.ru/20250704/pogoda-2027090305.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:52:00+03:00

2025-07-04T07:52:00+03:00

2025-07-04T07:52:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением в период с 16 до 17 часов холодного атмосферного фронта. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха: плюс 23 - плюс 26 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать, а к вечеру начнет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250704/primore-2027089284.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец