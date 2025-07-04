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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.07.2025
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07:52 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/pogoda-2027090305.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:52:00+03:00
2025-07-04T07:52:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением в период с 16 до 17 часов холодного атмосферного фронта. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха: плюс 23 - плюс 26 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать, а к вечеру начнет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дождь, гроза и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением в период с 16 до 17 часов холодного атмосферного фронта. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха: плюс 23 - плюс 26 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать, а к вечеру начнет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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