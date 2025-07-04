https://ria.ru/20250704/podrostok-2027097826.html

В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток

В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток - РИА Новости, 04.07.2025

В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:25:00+03:00

2025-07-04T09:25:00+03:00

2025-07-04T09:25:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оренбург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Ш. ... 13.04.2011 г.р. , г. Оренбург", - написано на сайте ведомства. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оренбург, общество