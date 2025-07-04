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В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток - РИА Новости, 04.07.2025
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09:25 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/podrostok-2027097826.html
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток - РИА Новости, 04.07.2025
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:25:00+03:00
2025-07-04T09:25:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оренбург
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Ш. ... 13.04.2011 г.р. , г. Оренбург", - написано на сайте ведомства. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оренбург, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оренбург, Общество
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Ш. ... 13.04.2011 г.р. , г. Оренбург", - написано на сайте ведомства.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов
1 июля, 16:17
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОренбургОбщество
 
 
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