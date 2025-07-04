https://ria.ru/20250704/podrostok-2027097826.html
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток - РИА Новости, 04.07.2025
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:25:00+03:00
2025-07-04T09:25:00+03:00
2025-07-04T09:25:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оренбург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка из Оренбурга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: Ш. ... 13.04.2011 г.р. , г. Оренбург", - написано на сайте ведомства. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оренбург, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оренбург, Общество
В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка