https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027258989.html
Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области
Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области - РИА Новости, 04.07.2025
Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области
В Московской области установка ограждений вдоль железнодорожных путей позволила ликвидировать с начала года свыше 190 несанкционированных троп через рельсы в 40 РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:54:00+03:00
2025-07-04T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Московской области установка ограждений вдоль железнодорожных путей позволила ликвидировать с начала года свыше 190 несанкционированных троп через рельсы в 40 городских округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Специалисты уже оборудовали 765 метров ограждений вдоль железнодорожных дорог, включая 350 метров железобетонных. Больше всего барьеров было установлено в Наро-Фоминске — 180 метров. Всего в 2025 году планируется обустроить 1 тысячу метров железобетонных ограждений. Безопасность на железных дорогах области усиливают и другими способами. В частности, фиксируются нарушения правил перехода с помощью камер, высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а также наносятся специальные красящие средства по краю платформ для борьбы с безбилетниками. По данным пресс-службы, количество несчастных случаев на железной дороге остается высоким. С начала года было зафиксировано более 100 случаев, из них более 50 произошли именно при переходе путей по несанкционированным переходам. Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф в 1,5 тысячу рублей.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html
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московская область (подмосковье), наро-фоминск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск
Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области
Более 190 "опасных троп" через ж/д пути устранили в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Московской области установка ограждений вдоль железнодорожных путей позволила ликвидировать с начала года свыше 190 несанкционированных троп через рельсы в 40 городских округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Специалисты уже оборудовали 765 метров ограждений вдоль железнодорожных дорог, включая 350 метров железобетонных. Больше всего барьеров было установлено в Наро-Фоминске — 180 метров.
Всего в 2025 году планируется обустроить 1 тысячу метров железобетонных ограждений.
Безопасность на железных дорогах области усиливают и другими способами. В частности, фиксируются нарушения правил перехода с помощью камер, высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а также наносятся специальные красящие средства по краю платформ для борьбы с безбилетниками.
По данным пресс-службы, количество несчастных случаев на железной дороге остается высоким. С начала года было зафиксировано более 100 случаев, из них более 50 произошли именно при переходе путей по несанкционированным переходам.
Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф в 1,5 тысячу рублей.