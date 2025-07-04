https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027258989.html

Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области

Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области - РИА Новости, 04.07.2025

Свыше 190 "опасных троп" через ж/д пути ликвидировали в Московской области

В Московской области установка ограждений вдоль железнодорожных путей позволила ликвидировать с начала года свыше 190 несанкционированных троп через рельсы в 40 РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:54:00+03:00

2025-07-04T17:54:00+03:00

2025-07-04T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Московской области установка ограждений вдоль железнодорожных путей позволила ликвидировать с начала года свыше 190 несанкционированных троп через рельсы в 40 городских округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Специалисты уже оборудовали 765 метров ограждений вдоль железнодорожных дорог, включая 350 метров железобетонных. Больше всего барьеров было установлено в Наро-Фоминске — 180 метров. Всего в 2025 году планируется обустроить 1 тысячу метров железобетонных ограждений. Безопасность на железных дорогах области усиливают и другими способами. В частности, фиксируются нарушения правил перехода с помощью камер, высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а также наносятся специальные красящие средства по краю платформ для борьбы с безбилетниками. По данным пресс-службы, количество несчастных случаев на железной дороге остается высоким. С начала года было зафиксировано более 100 случаев, из них более 50 произошли именно при переходе путей по несанкционированным переходам. Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф в 1,5 тысячу рублей.

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html

https://ria.ru/20250703/podmoskove--2026939970.html

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московская область (подмосковье), наро-фоминск