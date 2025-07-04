Рейтинг@Mail.ru
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:15 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен - РИА Новости, 04.07.2025
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен
Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:15:00+03:00
2025-07-04T17:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027245222_0:83:1009:651_1920x0_80_0_0_91c1b2dfaee1221fc54e717daf9d6575.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, приближенное к реальным условиям производственной деятельности. "В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес. Экзамен проводится на двух уровнях: базовом, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильном, учитывающем дополнительные квалификационные требования работодателей. Качество выполнения заданий оценивали свыше 5 тысяч экспертов, 76% из которых – индустриальные эксперты. По итогам аттестации, как добавили в пресс-службе ведомства, выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций. Документ отражает индивидуальные результаты выполнения заданий и даст возможность работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027153273.html
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2027024747.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027245222_40:0:1002:721_1920x0_80_0_0_7acd46adabe9321d87b255815d353246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен

Демэкзамен прошли порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья

© Фото : Министерство образования Московской областиОколо 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию
Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Министерство образования Московской области
Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, приближенное к реальным условиям производственной деятельности.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье
Вчера, 12:44
"В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес.
Экзамен проводится на двух уровнях: базовом, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильном, учитывающем дополнительные квалификационные требования работодателей.
Качество выполнения заданий оценивали свыше 5 тысяч экспертов, 76% из которых – индустриальные эксперты.
По итогам аттестации, как добавили в пресс-службе ведомства, выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций. Документ отражает индивидуальные результаты выполнения заданий и даст возможность работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Более 9,5 тысячи выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ
3 июля, 18:32
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала