https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html

Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен

Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен - РИА Новости, 04.07.2025

Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен

Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:15:00+03:00

2025-07-04T17:15:00+03:00

2025-07-04T17:15:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027245222_0:83:1009:651_1920x0_80_0_0_91c1b2dfaee1221fc54e717daf9d6575.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, приближенное к реальным условиям производственной деятельности. "В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес. Экзамен проводится на двух уровнях: базовом, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильном, учитывающем дополнительные квалификационные требования работодателей. Качество выполнения заданий оценивали свыше 5 тысяч экспертов, 76% из которых – индустриальные эксперты. По итогам аттестации, как добавили в пресс-службе ведомства, выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций. Документ отражает индивидуальные результаты выполнения заданий и даст возможность работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата.

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027153273.html

https://ria.ru/20250703/podmoskove-2027024747.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)