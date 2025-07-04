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Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен - РИА Новости, 04.07.2025
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен
Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, приближенное к реальным условиям производственной деятельности. "В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес. Экзамен проводится на двух уровнях: базовом, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильном, учитывающем дополнительные квалификационные требования работодателей. Качество выполнения заданий оценивали свыше 5 тысяч экспертов, 76% из которых – индустриальные эксперты. По итогам аттестации, как добавили в пресс-службе ведомства, выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций. Документ отражает индивидуальные результаты выполнения заданий и даст возможность работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демэкзамен
Демэкзамен прошли порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч выпускников подмосковных колледжей прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Во время экзамена студенты выполняли практическое задание, приближенное к реальным условиям производственной деятельности.
"В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес.
Экзамен проводится на двух уровнях: базовом, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильном, учитывающем дополнительные квалификационные требования работодателей.
Качество выполнения заданий оценивали свыше 5 тысяч экспертов, 76% из которых – индустриальные эксперты.
По итогам аттестации, как добавили в пресс-службе ведомства, выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций. Документ отражает индивидуальные результаты выполнения заданий и даст возможность работодателям оперативно оценить уровень подготовки кандидата.