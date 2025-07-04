https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027166165.html

Более 1,3 тыс незаконных объектов торговли демонтировали в Подмосковье

Более 1,3 тыс незаконных объектов торговли демонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025

Более 1,3 тыс незаконных объектов торговли демонтировали в Подмосковье

Свыше 1,3 тысячи незаконных торговых объектов демонтировали в Подмосковье с начала года, 884 из них располагались на муниципальной земле и 428 – на частной,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:39:00+03:00

2025-07-04T13:39:00+03:00

2025-07-04T13:39:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

одинцово

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи незаконных торговых объектов демонтировали в Подмосковье с начала года, 884 из них располагались на муниципальной земле и 428 – на частной, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На сегодняшний день среди лидеров по сносу таких объектов значатся Одинцово (ликвидировано 76 точек), Красногорск (69), Люберцы (62), а также Ленинский округ и Павловский Посад, где убрали по 60 незаконных точек. Как сообщили в пресс-службе, эти меры прежде всего направлены на обеспечение безопасности местных жителей. Так, демонтируются в первую очередь те объекты, где отмечались случаи нарушения санитарных норм, работы продавцов без официального трудоустройства и миграционных нарушений. На территории Подмосковья работает свыше 56 тысяч стационарных магазинов, 8,2 тысячи заведений общепита и около 21 тысячи предприятий бытовых услуг. Их количество на численность населения в два раза превышает минимальный установленный норматив, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250702/ovoschi-2026813980.html

московская область (подмосковье)

красногорск

одинцово

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московская область (подмосковье), красногорск, одинцово