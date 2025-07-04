https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027156541.html

Почти 170 здоровых детей появилось на свет от родителей с ВИЧ в Подмосковье

Почти 170 здоровых детей появилось на свет от родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025

Почти 170 здоровых детей появилось на свет от родителей с ВИЧ в Подмосковье

Почти 170 здоровых детей родилось от женщин с положительным ВИЧ-статусом в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:56:00+03:00

2025-07-04T12:56:00+03:00

2025-07-04T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 170 здоровых детей родилось от женщин с положительным ВИЧ-статусом в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации специалистов Центра СПИД и принимает необходимую терапию, то риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденному стремится к нулю. С начала года от родителей с ВИЧ родилось 168 здоровых детей", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Центр по профилактике и борьбе со СПИД совместно со службой акушерства и гинекологии реализует программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет – до снятия диагноза. При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка установление диагноза и начало лечения проходят в первые две недели жизни. Все необходимое лечение предоставляется бесплатно. По вопросу обследования на ВИЧ жители региона могут обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр профилактики и борьбы со СПИД.

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027155584.html

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московская область (подмосковье), здоровье, вич