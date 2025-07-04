https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027155584.html
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:53:00+03:00
2025-07-04T12:53:00+03:00
2025-07-04T12:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122 "Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. С начала года почти 6,8 тысячи женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования" — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027150276.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Порядка 6,8 тыс женщин старше 40 лет самозаписались на маммографию в Подмосковье
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122
"Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. С начала года почти 6,8 тысячи женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования" — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.