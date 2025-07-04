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Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:53 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027155584.html
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:53:00+03:00
2025-07-04T12:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122 "Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. С начала года почти 6,8 тысячи женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования" — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027150276.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Почти 6,8 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Порядка 6,8 тыс женщин старше 40 лет самозаписались на маммографию в Подмосковье

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи женщин старше 40 лет самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122
"Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. С начала года почти 6,8 тысячи женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования" — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.
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