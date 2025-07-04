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ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027153273.html
ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье
ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье
На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по согласованию границ... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:44:00+03:00
2025-07-04T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по согласованию границ смежных земельных участков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Теперь нейросеть выступает в роли интеллектуального ассистента при согласовании границ земельных участков, автоматически выявляя некорректно загруженные документы. Благодаря этому нововведению процесс становится гораздо точнее, что значительно сокращает число отказов в предоставлении услуги", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.Глава ведомства отметила, что в результате жители получают возможность быстрее оформлять документы без лишних повторных обращений и потери времени, а специалисты могут сосредоточиться на более сложных задачах. В Подмосковье можно дистанционно согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям в муниципальной собственности или к участкам с неразграниченной государственной собственностью. Электронная услуга предоставляется бесплатно, она доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Земля и стройка" – "Оформление земельных участков". Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. По итогу оказания услуги в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней поступит либо утвержденный акт согласования границ земельного участка, либо отказ. Куртяник указала, что в прошлом году жители и представители бизнеса Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по согласованию границ участков более 3,2 тысячи раз.
https://ria.ru/20250703/podmoskove-2027030380.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
ИИ подключили к согласованию границ участков на Госуслугах в Подмосковье

ИИ подключили к согласованию границ земельных участков на Госуслугах Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект (ИИ) начал помогать распознавать документы, технология подключена к услуге по согласованию границ смежных земельных участков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Теперь нейросеть выступает в роли интеллектуального ассистента при согласовании границ земельных участков, автоматически выявляя некорректно загруженные документы. Благодаря этому нововведению процесс становится гораздо точнее, что значительно сокращает число отказов в предоставлении услуги", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Глава ведомства отметила, что в результате жители получают возможность быстрее оформлять документы без лишних повторных обращений и потери времени, а специалисты могут сосредоточиться на более сложных задачах.
В Подмосковье можно дистанционно согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям в муниципальной собственности или к участкам с неразграниченной государственной собственностью.
Электронная услуга предоставляется бесплатно, она доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Земля и стройка" – "Оформление земельных участков". Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. По итогу оказания услуги в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней поступит либо утвержденный акт согласования границ земельного участка, либо отказ.
Куртяник указала, что в прошлом году жители и представители бизнеса Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по согласованию границ участков более 3,2 тысячи раз.
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