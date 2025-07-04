https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027150276.html

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона - РИА Новости, 04.07.2025

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона

Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 5 и 6 июля, врачи будут работать в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:32:00+03:00

2025-07-04T12:32:00+03:00

2025-07-04T12:32:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027149420_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_f3262a2c0bb1890fd84768fb3cf8ec8a.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 5 и 6 июля, врачи будут работать в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье. На месте можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. В этом году такой возможностью воспользовались более 1,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра потребуются паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20250703/podmoskove-2026919974.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество