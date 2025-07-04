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Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона - РИА Новости, 04.07.2025
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 5 и 6 июля, врачи будут работать в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:32:00+03:00
2025-07-04T12:32:00+03:00
2025-07-04T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 5 и 6 июля, врачи будут работать в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье. На месте можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. В этом году такой возможностью воспользовались более 1,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра потребуются паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 37 парках региона
В Подмосковье состоится акция "Проверь свое здоровье в парке"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 5 и 6 июля, врачи будут работать в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье. На месте можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. В этом году такой возможностью воспользовались более 1,4 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра потребуются паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".