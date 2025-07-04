https://ria.ru/20250704/peterburg-2027210185.html

В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме

В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме

Службы жизнеобеспечения Курортного района Санкт-Петербурга, который расположен на побережье Финского залива, работают в усиленном режиме из-за непогоды,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:20:00+03:00

2025-07-04T15:20:00+03:00

2025-07-04T15:36:00+03:00

санкт-петербург

курортный район

финский залив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

угроза наводнения в санкт-петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Службы жизнеобеспечения Курортного района Санкт-Петербурга, который расположен на побережье Финского залива, работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщает администрация района. "Непогода продолжается, хотя вода постепенно уходит. В связи с неблагоприятными погодными условиями службы МЧС и жизнеобеспечения Курортного района работают в усиленном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем", - сообщает районная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что вода с парковки у пляжа "Дюны" постепенно уходит. Сотрудники ГБУ "Курортный берег" по просьбе жителей с помощью трактора перемещали автомобили, оставленные здесь на ночь. Власти рекомендуют жителям парковать автомобили вдали от деревьев и других потенциально опасных объектов, а также не парковать их вдоль побережья Финского залива. Также власти просят воздержаться от прогулок и соблюдать все меры предосторожности. Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027194995.html

санкт-петербург

курортный район

финский залив

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санкт-петербург, курортный район, финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, угроза наводнения в санкт-петербурге