https://ria.ru/20250704/peterburg-2027210185.html
В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме
В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме
Службы жизнеобеспечения Курортного района Санкт-Петербурга, который расположен на побережье Финского залива, работают в усиленном режиме из-за непогоды,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:20:00+03:00
2025-07-04T15:20:00+03:00
2025-07-04T15:36:00+03:00
санкт-петербург
курортный район
финский залив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
угроза наводнения в санкт-петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Службы жизнеобеспечения Курортного района Санкт-Петербурга, который расположен на побережье Финского залива, работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщает администрация района. "Непогода продолжается, хотя вода постепенно уходит. В связи с неблагоприятными погодными условиями службы МЧС и жизнеобеспечения Курортного района работают в усиленном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем", - сообщает районная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что вода с парковки у пляжа "Дюны" постепенно уходит. Сотрудники ГБУ "Курортный берег" по просьбе жителей с помощью трактора перемещали автомобили, оставленные здесь на ночь. Власти рекомендуют жителям парковать автомобили вдали от деревьев и других потенциально опасных объектов, а также не парковать их вдоль побережья Финского залива. Также власти просят воздержаться от прогулок и соблюдать все меры предосторожности. Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027194995.html
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санкт-петербург, курортный район, финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, угроза наводнения в санкт-петербурге
Санкт-Петербург, Курортный район, Финский залив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Угроза наводнения в Санкт-Петербурге
В Петербурге службы жизнеобеспечения заработали в усиленном режиме
Службы жизнеобеспечения Курортного района Петербурга работают в усиленном режиме