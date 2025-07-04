https://ria.ru/20250704/peterburg-2027204448.html

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены в результате непогоды в Санкт-Петербурге, спасатели 211 раз выезжали для ликвидации последствий стихии,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:07:00+03:00

2025-07-04T15:07:00+03:00

2025-07-04T15:27:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены в результате непогоды в Санкт-Петербурге, спасатели 211 раз выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает главное управление МЧС России по городу."Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них – для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 – на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.

https://ria.ru/20250704/piter-2027148616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)