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В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025
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15:07 04.07.2025 (обновлено: 15:27 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027204448.html
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек - РИА Новости, 04.07.2025
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены в результате непогоды в Санкт-Петербурге, спасатели 211 раз выезжали для ликвидации последствий стихии,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:07:00+03:00
2025-07-04T15:27:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены в результате непогоды в Санкт-Петербурге, спасатели 211 раз выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает главное управление МЧС России по городу.&quot;Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них – для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 – на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей&quot;, - говорится в сообщении.ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
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санкт-петербург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек

МЧС: в Петербурге из-за непогоды пострадали 5 человек, повреждены 8 автомобилей

© Фото : соцсетиПовышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Повышение уровня воды в Неве, Санкт-Петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали, восемь автомобилей повреждены в результате непогоды в Санкт-Петербурге, спасатели 211 раз выезжали для ликвидации последствий стихии, сообщает главное управление МЧС России по городу.
«

"Пожарно-спасательные подразделения уже совершили 211 выездов для устранения последствий разгула стихии (186 из них – для ликвидации последствий падения деревьев (веток), 25 – на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций). При этом пострадали пять человек и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.

ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях и не выходить на улицу без особой необходимости.
Сильный ветер и дождь начались в Петербурге в четверг вечером. Ветер в пятницу не стихает, по прогнозам синоптиков, он будет достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. "Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. В четверг вечером затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения.
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге сильный ветер валит деревья
Вчера, 12:26
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Угроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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