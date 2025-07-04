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В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп - РИА Новости, 04.07.2025
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04:16 04.07.2025 (обновлено: 04:20 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/peregovory-2027081174.html
В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп
В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп - РИА Новости, 04.07.2025
В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп
Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:16:00+03:00
2025-07-04T04:20:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую — без участия Европы, пишет итальянская газета La Stampa."Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (От участия в переговорах по Украине — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Тем не менее, пишет издание, в самом плачевном положении оказалась Украина, которой вообще нечего предложить в сложившейся ситуации. Киевские режим находится в безвыходном состоянии, констатирует автор"Над Киевом сгущается извращенное сочетание военного давления Москвы, стратегической незаинтересованности Вашингтона и недостаточного европейского потенциала помощи. Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года войны", — резюмирует La Stampa.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250703/putin-2027055172.html
https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html
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в мире, украина, европа, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп

La Stampa: Путин и Трамп намерены исключить Европу из переговоров по Украине

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую — без участия Европы, пишет итальянская газета La Stampa.
«
"Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (От участия в переговорах по Украине — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В поисках утраченного времени. Путину и Трампу есть что обсудить
Вчера, 21:28
Тем не менее, пишет издание, в самом плачевном положении оказалась Украина, которой вообще нечего предложить в сложившейся ситуации. Киевские режим находится в безвыходном состоянии, констатирует автор
"Над Киевом сгущается извращенное сочетание военного давления Москвы, стратегической незаинтересованности Вашингтона и недостаточного европейского потенциала помощи. Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года войны", — резюмирует La Stampa.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Вчера, 19:35
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
1 июля, 09:47
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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