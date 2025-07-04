https://ria.ru/20250704/peregovory-2027081174.html

В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп

В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп - РИА Новости, 04.07.2025

В Европе раскрыли, что задумали Путин и Трамп

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:16:00+03:00

2025-07-04T04:16:00+03:00

2025-07-04T04:20:00+03:00

в мире

украина

европа

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую — без участия Европы, пишет итальянская газета La Stampa."Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (От участия в переговорах по Украине — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Тем не менее, пишет издание, в самом плачевном положении оказалась Украина, которой вообще нечего предложить в сложившейся ситуации. Киевские режим находится в безвыходном состоянии, констатирует автор"Над Киевом сгущается извращенное сочетание военного давления Москвы, стратегической незаинтересованности Вашингтона и недостаточного европейского потенциала помощи. Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года войны", — резюмирует La Stampa.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://ria.ru/20250703/putin-2027055172.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html

https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html

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в мире, украина, европа, владимир путин, дональд трамп