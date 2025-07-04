Рейтинг@Mail.ru
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:15 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/orenburg-2027246301.html
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье - РИА Новости, 04.07.2025
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:15:00+03:00
2025-07-04T17:15:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
бугурусланский район
россия
сергей аксаков
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027243291_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_6bf6800f933302390f0fbb3f84fe535f.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Общая территория охранной зоны музея-заповедника превышает 500 гектаров. Работы на объекте начались в 2023 году и проходили по трем основным направлениям: реставрация архитектурного ансамбля, реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов и благоустройство усадебного парка. По данным пресс-службы, центральной площадкой стал барский дом. Там собраны материалы, рассказывающие о роде Аксаковых, его вкладе в культуру и литературу. В здании мастерских организован визит-центр для творческих мастерских, лекций и культурных мероприятий, выставочный зал. Во флигеле расположился Музей природы. В нем представлена экспозиция, посвященная природной теме в творчестве Аксакова: охотничьи трофеи, пейзажи Оренбургской губернии. Отмечается, что в доме экономки обосновался музей "Аленького цветочка", посвященный самому известному произведению писателя. "Этот культурный объект будет интересно посетить и оренбуржцам, и гостям со всей России. В проекте заложен серьезный потенциал для интеграции с другими музеями и для организации всероссийских туристических маршрутов. Обязательно будем его поддерживать и развивать", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Кроме того, здесь открыты гостиница на 25 человек и кафе с блюдами барской кухни. Обновленный музей-заповедник откроет двери для посетителей 5 июля. Там пройдут экскурсии по барскому дому, кладовым, музеям Аленькому цветочку и природы. С 1 августа будут организованы театрализованные экскурсии, художественные мастер-классы и выставки.
https://ria.ru/20250703/orenburg-2026916026.html
https://ria.ru/20250701/orenburg-2026450787.html
оренбургская область
бугурусланский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027243291_19:0:1156:853_1920x0_80_0_0_bd55c620c829b25195d14c30dadbd00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, бугурусланский район, россия, сергей аксаков, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Бугурусланский район, Россия, Сергей Аксаков, Евгений Солнцев
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье

Солнцев посетил обновленный музей-заповедник писателя Аксакова в Оренбуржье

© Фото : Правительство Оренбургской областиСолнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Правительство Оренбургской области
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общая территория охранной зоны музея-заповедника превышает 500 гектаров. Работы на объекте начались в 2023 году и проходили по трем основным направлениям: реставрация архитектурного ансамбля, реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов и благоустройство усадебного парка.
Врио губернатора Евгений Солнцев и Альберта Юмадилова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Экс-зампрефекта округа Москвы Юмадилова назначили врио мэра Оренбурга
3 июля, 12:46
По данным пресс-службы, центральной площадкой стал барский дом. Там собраны материалы, рассказывающие о роде Аксаковых, его вкладе в культуру и литературу. В здании мастерских организован визит-центр для творческих мастерских, лекций и культурных мероприятий, выставочный зал.
Во флигеле расположился Музей природы. В нем представлена экспозиция, посвященная природной теме в творчестве Аксакова: охотничьи трофеи, пейзажи Оренбургской губернии.
Отмечается, что в доме экономки обосновался музей "Аленького цветочка", посвященный самому известному произведению писателя.
© Фото : Правительство Оренбургской областиСолнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Правительство Оренбургской области
Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье
"Этот культурный объект будет интересно посетить и оренбуржцам, и гостям со всей России. В проекте заложен серьезный потенциал для интеграции с другими музеями и для организации всероссийских туристических маршрутов. Обязательно будем его поддерживать и развивать", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Кроме того, здесь открыты гостиница на 25 человек и кафе с блюдами барской кухни.
Обновленный музей-заповедник откроет двери для посетителей 5 июля. Там пройдут экскурсии по барскому дому, кладовым, музеям Аленькому цветочку и природы. С 1 августа будут организованы театрализованные экскурсии, художественные мастер-классы и выставки.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с финалистами программы Герои Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Евгений Солнцев встретился с финалистами программы "Герои Оренбуржья"
1 июля, 09:49
 
Оренбургская областьОренбургская областьБугурусланский районРоссияСергей АксаковЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала