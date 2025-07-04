https://ria.ru/20250704/orenburg-2027246301.html

Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье

Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье - РИА Новости, 04.07.2025

Солнцев посетил обновленный музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:15:00+03:00

2025-07-04T17:15:00+03:00

2025-07-04T17:15:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

бугурусланский район

россия

сергей аксаков

евгений солнцев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев одним из первых посетил обновленный музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Общая территория охранной зоны музея-заповедника превышает 500 гектаров. Работы на объекте начались в 2023 году и проходили по трем основным направлениям: реставрация архитектурного ансамбля, реконструкция гидротехнических сооружений Аксаковских прудов и благоустройство усадебного парка. По данным пресс-службы, центральной площадкой стал барский дом. Там собраны материалы, рассказывающие о роде Аксаковых, его вкладе в культуру и литературу. В здании мастерских организован визит-центр для творческих мастерских, лекций и культурных мероприятий, выставочный зал. Во флигеле расположился Музей природы. В нем представлена экспозиция, посвященная природной теме в творчестве Аксакова: охотничьи трофеи, пейзажи Оренбургской губернии. Отмечается, что в доме экономки обосновался музей "Аленького цветочка", посвященный самому известному произведению писателя. "Этот культурный объект будет интересно посетить и оренбуржцам, и гостям со всей России. В проекте заложен серьезный потенциал для интеграции с другими музеями и для организации всероссийских туристических маршрутов. Обязательно будем его поддерживать и развивать", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Кроме того, здесь открыты гостиница на 25 человек и кафе с блюдами барской кухни. Обновленный музей-заповедник откроет двери для посетителей 5 июля. Там пройдут экскурсии по барскому дому, кладовым, музеям Аленькому цветочку и природы. С 1 августа будут организованы театрализованные экскурсии, художественные мастер-классы и выставки.

https://ria.ru/20250703/orenburg-2026916026.html

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оренбургская область, бугурусланский район, россия, сергей аксаков, евгений солнцев