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В Оренбурге суд арестовал предполагаемого криминального авторитета
В Оренбурге суд арестовал предполагаемого криминального авторитета - РИА Новости, 04.07.2025
В Оренбурге суд арестовал предполагаемого криминального авторитета
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал Заура Шипилова - предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:38:00+03:00
2025-07-04T15:38:00+03:00
2025-07-04T16:05:00+03:00
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал Заура Шипилова - предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского, сообщили в объединённой пресс-службе судов Оренбургской области. В пресс-службе ранее рассказали, что меру пресечения Шипилову, обвиняемому по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", избирает Ленинский районный суд. "Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 03.09.2025 года в отношении Шипилова З.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.210.1 УК РФ – занятие высшего положения в преступной иерархии", - сообщила пресс-служба. По данным суда, фигурант и его адвокат просили заключить его под домашний арест.
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происшествия, россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбурге суд арестовал предполагаемого криминального авторитета
Суд арестовал предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского