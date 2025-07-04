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В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.07.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, предупреждение длилось полтора часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:11:00+03:00
2025-07-04T11:11:00+03:00
2025-07-04T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, предупреждение длилось полтора часа, сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Сигнал о ракетной опасности в Краснодарском крае поступил в 9.13.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Безопасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
МЧС: ракетную опасность на территории Краснодарского края отменили