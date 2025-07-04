https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027153544.html
В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:45:00+03:00
2025-07-04T12:45:00+03:00
2025-07-04T12:49:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижнекамск
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027152990.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижнекамск, общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижнекамск, Общество
В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов