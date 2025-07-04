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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2025
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13:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/obstrel-2027173344.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "Украинские националисты продолжают обстрел Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram- канале. Он призвал горожан к соблюдению мер личной безопасности, не сообщив других подробностей обстрела. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк

Кулемзин: ВСУ обстреливают Петровский район Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские националисты продолжают обстрел Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram- канале.
Он призвал горожан к соблюдению мер личной безопасности, не сообщив других подробностей обстрела.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Петровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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