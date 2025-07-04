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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
2025-07-04T13:55:00+03:00
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "Украинские националисты продолжают обстрел Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram- канале. Он призвал горожан к соблюдению мер личной безопасности, не сообщив других подробностей обстрела. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия