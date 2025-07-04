https://ria.ru/20250704/obstrel-2027173344.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:55:00+03:00

2025-07-04T13:55:00+03:00

2025-07-04T13:55:00+03:00

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Петровского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "Украинские националисты продолжают обстрел Петровского района", - написал Кулемзин в своем Telegram- канале. Он призвал горожан к соблюдению мер личной безопасности, не сообщив других подробностей обстрела. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия