https://ria.ru/20250704/obmen-2027165430.html
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, работа продолжается , сообщил РИА Новости источник, близкий к российской... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:32:00+03:00
2025-07-04T13:32:00+03:00
2025-07-04T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, работа продолжается , сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. "Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной паритетный этап обмена пленными между Россией и Украиной", - заявил источник агентства. "Работа продолжается", - добавил он.
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2025-07-04T13:32
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в мире, россия, украина
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся обмен пленными между РФ и Украиной был паритетным