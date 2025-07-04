https://ria.ru/20250704/obmen-2027165430.html

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2025

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, работа продолжается , сообщил РИА Новости источник, близкий к российской... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:32:00+03:00

2025-07-04T13:32:00+03:00

2025-07-04T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, работа продолжается , сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. "Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной паритетный этап обмена пленными между Россией и Украиной", - заявил источник агентства. "Работа продолжается", - добавил он.

https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html

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в мире, россия, украина