https://ria.ru/20250704/novosibirsk-2027118197.html
В Новосибирске арестовали двух мужчин, обвиняемых в диверсии на ж/д
В Новосибирске арестовали двух мужчин, обвиняемых в диверсии на ж/д - РИА Новости, 04.07.2025
В Новосибирске арестовали двух мужчин, обвиняемых в диверсии на ж/д
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге, сообщает управление... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:48:00+03:00
2025-07-04T10:48:00+03:00
2025-07-04T10:48:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Постановлениями Центрального районного суда Новосибирска избраны меры пресечения в отношении Денисова Ярослава и Алфёрова Ильи, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайства следствия и заключил их под стражу до 2 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. В управлении без подробностей уточняют, что оба фигуранта обвиняются в диверсии на железной дороге. По статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
https://ria.ru/20250704/sud-2027090847.html
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Происшествия, ЖКХ, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске арестовали двух мужчин, обвиняемых в диверсии на ж/д
Суд в Новосибирске арестовал 2 мужчин, обвиняемых в диверсии на железной дороге