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Участниками проекта "Герои. Нижегородская область" станут 60 человек - РИА Новости, 04.07.2025
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Нижегородская область
 
16:10 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/nizhegorodskaya-2027224558.html
Участниками проекта "Герои. Нижегородская область" станут 60 человек
Участниками проекта "Герои. Нижегородская область" станут 60 человек - РИА Новости, 04.07.2025
Участниками проекта "Герои. Нижегородская область" станут 60 человек
Шестьдесят человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:10:00+03:00
2025-07-04T16:10:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
дальнеконстантиновский район
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область", сообщает пресс-служба правительства региона. "Шестьдесят человек прошли отбор на участие в программе "Герои. Нижегородская область". Еще 30 человек, которые на данный момент находятся в зоне проведения СВО, вошли в резерв для включения в следующий поток программы по возвращении в регион", - говорится в сообщении. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, программа позволит ветеранам и участникам СВО внести свой вклад в развитие региона. "Впереди у прошедших отбор участников – четыре образовательных модуля и двухлетняя программа, которая предполагает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в системе региональных органов исполнительной власти и МСУ, на предприятиях. Уверен, что у наших героев все получится", - приводятся в сообщении слова Никитина. Он добавил, что на заключительных этапах отбора было организовано множество мероприятий для претендентов на включение в программу. Участники СВО вместе со своими родными поддержали нижегородскую команду футбольного клуба "Пари НН" в финальном матче сезона, приняли участие в командообразующей игре "Олимпик", проявили себя в турнире по исконно русской игре "кила" на стадионе "Радий", внесли свой вклад в восстановление старинного храма Вознесения Господня в селе Большое Терюшево Дальнеконстантиновского района. Также они присоединились к федеральной акции "Свеча памяти" и городским мероприятиям, посвященным Дню России. "Важно, чтобы наставники, которые будут отобраны для участия в программе, отнеслись к своей миссии максимально серьезно. Стать наставником героя – значит, не просто встречаться с наставляемым, не просто помогать ему советами и передавать накопленный опыт. Необходимо участвовать в судьбе своих подопечных, постоянно коммуницировать с органами власти. Это непростая и очень ответственная задача, именно поэтому в программе установлено ограничение – не более двух участников на одного наставника", – цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Как рассказала руководитель нижегородского филиала Президентской академии Екатерина Лебедева, 60 участников программы пройдут годовой курс профессиональной переподготовки по направлению "Государственное и муниципальное управление". Для бойцов СВО, не прошедших отбор, в рамках нацпроекта "Кадры" предусмотрена возможность получения бесплатного дополнительного образования по 11 направлениям, часть которых разработана в партнерстве с ИТ-кампусом "Неймарк". Отмечается, что программа для основного этапа разработана таким образом, чтобы участники смогли не только получить углубленные знания, но и попробовать свои силы непосредственно в органах исполнительной власти и МСУ под руководством опытных наставников. Всего в ходе отборочной кампании на участие в программе "Герои. Нижегородская область" поступило 1613 заявок от нижегородцев. При этом 60% зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.
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нижегородская область, россия, дальнеконстантиновский район, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Дальнеконстантиновский район, Глеб Никитин
Участниками проекта "Герои. Нижегородская область" станут 60 человек

60 человек примут участие в проекте "Герои. Нижегородская область"

© Фото : Правительство Нижегородской области/Роман Захваткин60 человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область"
60 человек стали участниками программы Герои. Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Правительство Нижегородской области/Роман Захваткин
60 человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Шестьдесят человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Шестьдесят человек прошли отбор на участие в программе "Герои. Нижегородская область". Еще 30 человек, которые на данный момент находятся в зоне проведения СВО, вошли в резерв для включения в следующий поток программы по возвращении в регион", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, программа позволит ветеранам и участникам СВО внести свой вклад в развитие региона.
"Впереди у прошедших отбор участников – четыре образовательных модуля и двухлетняя программа, которая предполагает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в системе региональных органов исполнительной власти и МСУ, на предприятиях. Уверен, что у наших героев все получится", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Он добавил, что на заключительных этапах отбора было организовано множество мероприятий для претендентов на включение в программу. Участники СВО вместе со своими родными поддержали нижегородскую команду футбольного клуба "Пари НН" в финальном матче сезона, приняли участие в командообразующей игре "Олимпик", проявили себя в турнире по исконно русской игре "кила" на стадионе "Радий", внесли свой вклад в восстановление старинного храма Вознесения Господня в селе Большое Терюшево Дальнеконстантиновского района. Также они присоединились к федеральной акции "Свеча памяти" и городским мероприятиям, посвященным Дню России.
"Важно, чтобы наставники, которые будут отобраны для участия в программе, отнеслись к своей миссии максимально серьезно. Стать наставником героя – значит, не просто встречаться с наставляемым, не просто помогать ему советами и передавать накопленный опыт. Необходимо участвовать в судьбе своих подопечных, постоянно коммуницировать с органами власти. Это непростая и очень ответственная задача, именно поэтому в программе установлено ограничение – не более двух участников на одного наставника", – цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
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Как рассказала руководитель нижегородского филиала Президентской академии Екатерина Лебедева, 60 участников программы пройдут годовой курс профессиональной переподготовки по направлению "Государственное и муниципальное управление". Для бойцов СВО, не прошедших отбор, в рамках нацпроекта "Кадры" предусмотрена возможность получения бесплатного дополнительного образования по 11 направлениям, часть которых разработана в партнерстве с ИТ-кампусом "Неймарк".
Отмечается, что программа для основного этапа разработана таким образом, чтобы участники смогли не только получить углубленные знания, но и попробовать свои силы непосредственно в органах исполнительной власти и МСУ под руководством опытных наставников.
Всего в ходе отборочной кампании на участие в программе "Герои. Нижегородская область" поступило 1613 заявок от нижегородцев. При этом 60% зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.
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