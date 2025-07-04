Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 04.07.2025 (обновлено: 11:22 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/mytischi-2027123702.html
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 04.07.2025
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе
Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:08:00+03:00
2025-07-04T11:22:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мытищи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027125837_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_bd5073d57292083b142649d6eb7ec6d2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 8.20 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом, совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП она получила телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027125837_487:0:1255:576_1920x0_80_0_0_852498c16b8155194e1f3ed3cc1c2f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мытищи, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мытищи, Происшествия
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе

Микроавтобус сбил девушку на самокате на зебре в Мытищах

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМикроавтобус сбил девушку на самокате в Мытищах
Микроавтобус сбил девушку на самокате в Мытищах - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Микроавтобус сбил девушку на самокате в Мытищах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня около 8.20 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом, совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП она получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места ДТП на северо-западе Москвы, где водитель наехал на детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
16 сентября 2024, 21:24
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МытищиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала