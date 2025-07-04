https://ria.ru/20250704/mytischi-2027123702.html

В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе

В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 04.07.2025

В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе

Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:08:00+03:00

2025-07-04T11:08:00+03:00

2025-07-04T11:22:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 8.20 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом, совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП она получила телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html

мытищи

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мытищи, происшествия