https://ria.ru/20250704/mytischi-2027123702.html
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 04.07.2025
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе
Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:08:00+03:00
2025-07-04T11:08:00+03:00
2025-07-04T11:22:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мытищи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027125837_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_bd5073d57292083b142649d6eb7ec6d2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Микроавтобус сбил девушку, на самокате пересекавшую по зебре проезжую часть в Мытищах, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 8.20 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом, совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП она получила телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027125837_487:0:1255:576_1920x0_80_0_0_852498c16b8155194e1f3ed3cc1c2f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мытищи, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мытищи, Происшествия
В Мытищах микроавтобус сбил девушку на пешеходном переходе
Микроавтобус сбил девушку на самокате на зебре в Мытищах