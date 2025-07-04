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В Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов - РИА Новости, 04.07.2025
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05:11 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/mosty-2027083366.html
В Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов
В Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов - РИА Новости, 04.07.2025
В Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов
Восемь аварийных мостов в Вологодской области будут восстановлены до конца августа 2025 года военнослужащими 462-го отдельного мостового батальона... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:11:00+03:00
2025-07-04T05:11:00+03:00
россия
вологодская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Восемь аварийных мостов в Вологодской области будут восстановлены до конца августа 2025 года военнослужащими 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ выполняют задачи по восстановлению транспортной инфраструктуры в Никольском и Нюксенском районах. До конца августа 2025 года силами батальона будет восстановлено 8 аварийных мостовых сооружений", - сказали в оборонном ведомстве. Решение по оказанию помощи правительству региона было принято министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ведомстве отметили, что для восстановления мостов задействовано более 100 военнослужащих, а также 30 единиц военной и специальной техники. В министерстве подчеркнули, что восстановление мостов позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Вологодской области. Командир мостового батальона Игорь Теслик в предоставленном видео подчеркнул, что на данный момент уже два моста в районах населенных пунктов Кудангский, через реку Куданга и Муржа, готовы на 100%, а мост в населенном пункте Ермаковка готов на 51%. "Мы - такая глубинка, но связь с городом для нас очень важна. И такое благое дело ребята делают. Большое спасибо за работу. В таких условиях вот и то работают. Большое-большое спасибо. Очень важно, что надежный будет мост. Что не будет никаких проблем проехать. Это очень важно", - подчеркнула мирная жительница.
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россия, вологодская область, андрей белоусов
Россия, Вологодская область, Андрей Белоусов
В Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов

Минобороны: в Вологодской области восстановят восемь аварийных мостов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Восемь аварийных мостов в Вологодской области будут восстановлены до конца августа 2025 года военнослужащими 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ выполняют задачи по восстановлению транспортной инфраструктуры в Никольском и Нюксенском районах. До конца августа 2025 года силами батальона будет восстановлено 8 аварийных мостовых сооружений", - сказали в оборонном ведомстве.
Решение по оказанию помощи правительству региона было принято министром обороны РФ Андреем Белоусовым. В ведомстве отметили, что для восстановления мостов задействовано более 100 военнослужащих, а также 30 единиц военной и специальной техники. В министерстве подчеркнули, что восстановление мостов позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Вологодской области.
Командир мостового батальона Игорь Теслик в предоставленном видео подчеркнул, что на данный момент уже два моста в районах населенных пунктов Кудангский, через реку Куданга и Муржа, готовы на 100%, а мост в населенном пункте Ермаковка готов на 51%.
"Мы - такая глубинка, но связь с городом для нас очень важна. И такое благое дело ребята делают. Большое спасибо за работу. В таких условиях вот и то работают. Большое-большое спасибо. Очень важно, что надежный будет мост. Что не будет никаких проблем проехать. Это очень важно", - подчеркнула мирная жительница.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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