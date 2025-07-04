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Ефимов: жители тысячи домов оформили договоры на жилье по реновации - РИА Новости, 04.07.2025
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15:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moskva-2027167365.html
Ефимов: жители тысячи домов оформили договоры на жилье по реновации
Ефимов: жители тысячи домов оформили договоры на жилье по реновации - РИА Новости, 04.07.2025
Ефимов: жители тысячи домов оформили договоры на жилье по реновации
Жители более 1 тысячи сносимых домов в Москве завершили оформление договоров на квартиры в новостройках, построенных по программе реновации, сообщил заммэра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:12:00+03:00
2025-07-04T15:12:00+03:00
жилье
москва
зеленоград
новая москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Жители более 1 тысячи сносимых домов в Москве завершили оформление договоров на квартиры в новостройках, построенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Темпы переселения по программе реновации растут, вместе с ними увеличивается и число домов, в которых 100% горожан заключили договоры на новое жилье. Только с начала 2025 года оформление договоров на квартиры завершили все жители 94 старых домов. Всего с начала реализации программы документы в полном объеме оформили жители 1007 старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, правообладателями жилья в новых домах стали свыше 169 тысяч москвичей.Участники программы получили жилье в тех районах, где и проживали, кроме Зеленограда и территорий Новой Москвы, где переселение осуществляется в пределах округа, указывается в сообщении.В нем также уточняется, что, в частности, на востоке и юго-востоке Москвы полностью оформили документы на квартиры жители 170 и 166 домов, а на западе – все жители 126 домов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году владельцами нового жилья в рамках реновации стали 18 тысяч москвичей.
https://ria.ru/20250704/moskva-2027143520.html
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Жилье, Москва, Зеленоград, Новая Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жители тысячи домов оформили договоры на жилье по реновации

Ефимов: жители тысячи домов в Москве оформили договоры на жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Жители более 1 тысячи сносимых домов в Москве завершили оформление договоров на квартиры в новостройках, построенных по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Темпы переселения по программе реновации растут, вместе с ними увеличивается и число домов, в которых 100% горожан заключили договоры на новое жилье. Только с начала 2025 года оформление договоров на квартиры завершили все жители 94 старых домов. Всего с начала реализации программы документы в полном объеме оформили жители 1007 старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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По его словам, правообладателями жилья в новых домах стали свыше 169 тысяч москвичей.
Участники программы получили жилье в тех районах, где и проживали, кроме Зеленограда и территорий Новой Москвы, где переселение осуществляется в пределах округа, указывается в сообщении.
В нем также уточняется, что, в частности, на востоке и юго-востоке Москвы полностью оформили документы на квартиры жители 170 и 166 домов, а на западе – все жители 126 домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году владельцами нового жилья в рамках реновации стали 18 тысяч москвичей.
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ЖильеМоскваЗеленоградНовая МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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