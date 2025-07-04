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Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025
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11:35 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moskva-2027135626.html
Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025
Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 60 улиц на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:35:00+03:00
2025-07-04T11:35:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 60 улиц на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим более 700 столичных улиц, в том числе 61 в Юго-Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 39 улицах, самые масштабные мероприятия запланированы на улицах Поречная, Совхозная и Генерала Кузнецова", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 391 тысячи "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Организуем более 25 мест отдыха с удобными лавочками", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 638 тысяч метров газонов.
https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Бирюков: на юго-востоке Москвы в 2025 г. благоустроят более 60 улиц

© Фото : Департамент капитального ремонта МосквыБлагоустройство улицы в Москве
Благоустройство улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Департамент капитального ремонта Москвы
Благоустройство улицы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 60 улиц на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим более 700 столичных улиц, в том числе 61 в Юго-Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 39 улицах, самые масштабные мероприятия запланированы на улицах Поречная, Совхозная и Генерала Кузнецова", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 391 тысячи "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Организуем более 25 мест отдыха с удобными лавочками", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 638 тысяч метров газонов.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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