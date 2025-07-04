https://ria.ru/20250704/moskva-2027135626.html

Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025

Более 60 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 60 улиц на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:35:00+03:00

2025-07-04T11:35:00+03:00

2025-07-04T11:35:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 60 улиц на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим более 700 столичных улиц, в том числе 61 в Юго-Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 39 улицах, самые масштабные мероприятия запланированы на улицах Поречная, Совхозная и Генерала Кузнецова", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 391 тысячи "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Организуем более 25 мест отдыха с удобными лавочками", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 638 тысяч метров газонов.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html

https://ria.ru/20250701/moskva-2026448548.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков