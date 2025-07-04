https://ria.ru/20250704/moskva-2027134694.html
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027133104_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5264b5744eec78af3108ffc497f2ce79.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что водоем площадью 3,7 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и сформируют зоны биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 49 тысяч кубометров и проведем профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволит увеличить максимальную глубину. Затем восстановим береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью демонтируем, после чего смонтируем новое берегоукрепление. На финальном этапе обустроим три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров, в которые высадим водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html
https://ria.ru/20250702/moskva-2026732667.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027133104_185:0:1145:720_1920x0_80_0_0_e87d0e463bb481e2ca8a8d55c70e0003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков
Бирюков: на юго-востоке Москвы начали восстанавливать Верхний Люблинский пруда
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что водоем площадью 3,7 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и сформируют зоны биоплато.
"На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 49 тысяч кубометров и проведем профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволит увеличить максимальную глубину. Затем восстановим береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью демонтируем, после чего смонтируем новое берегоукрепление. На финальном этапе обустроим три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров, в которые высадим водные растения", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.