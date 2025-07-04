https://ria.ru/20250704/moskva-2027134694.html

В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков

В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025

В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что водоем площадью 3,7 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и сформируют зоны биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 49 тысяч кубометров и проведем профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволит увеличить максимальную глубину. Затем восстановим береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью демонтируем, после чего смонтируем новое берегоукрепление. На финальном этапе обустроим три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров, в которые высадим водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков