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В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025
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В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков - РИА Новости, 04.07.2025
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что водоем площадью 3,7 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и сформируют зоны биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 49 тысяч кубометров и проведем профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволит увеличить максимальную глубину. Затем восстановим береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью демонтируем, после чего смонтируем новое берегоукрепление. На финальном этапе обустроим три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров, в которые высадим водные растения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали восстанавливать Верхний Люблинский пруд, сообщил Бирюков

Бирюков: на юго-востоке Москвы начали восстанавливать Верхний Люблинский пруда

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramМодель реабилитации Верхнего Люблинского пруда
Модель реабилитации Верхнего Люблинского пруда - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Модель реабилитации Верхнего Люблинского пруда
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что водоем площадью 3,7 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговой полосы и сформируют зоны биоплато.
"На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 49 тысяч кубометров и проведем профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволит увеличить максимальную глубину. Затем восстановим береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью демонтируем, после чего смонтируем новое берегоукрепление. На финальном этапе обустроим три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров, в которые высадим водные растения", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
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