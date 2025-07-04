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Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 04.07.2025 (обновлено: 16:14 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:11:00+03:00
2025-07-04T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Ситуация крайне тяжелая, по крайней мере, в тех городах (Херсонской области – ред.), которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения - на днепровском побережье. Целенаправленно, методично идет издевательство над людьми, гражданским населением, живущем в этих городах. Украинский режим целенаправленно создает там невыносимые условия для жизни", - сказал он на своем брифинге. В качестве примера Мирошник отметил город Алёшки, где на протяжении месяцев нет воды, света и связи, также затруднена доставка продуктов и медикаментов. "Это прямые действия Украины, направленные на борьбу с гражданским населением. К сожалению, таких примеров вполне достаточно", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
херсонская область
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херсонская область , украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

ВСУ делают жизнь невыносимой у линии соприкосновения в Херсонской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Ситуация крайне тяжелая, по крайней мере, в тех городах (Херсонской области – ред.), которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения - на днепровском побережье. Целенаправленно, методично идет издевательство над людьми, гражданским населением, живущем в этих городах. Украинский режим целенаправленно создает там невыносимые условия для жизни", - сказал он на своем брифинге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В качестве примера Мирошник отметил город Алёшки, где на протяжении месяцев нет воды, света и связи, также затруднена доставка продуктов и медикаментов.
"Это прямые действия Украины, направленные на борьбу с гражданским населением. К сожалению, таких примеров вполне достаточно", - подчеркнул дипломат.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
5 июня, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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