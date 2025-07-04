https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:11:00+03:00
2025-07-04T16:11:00+03:00
2025-07-04T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Ситуация крайне тяжелая, по крайней мере, в тех городах (Херсонской области – ред.), которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения - на днепровском побережье. Целенаправленно, методично идет издевательство над людьми, гражданским населением, живущем в этих городах. Украинский режим целенаправленно создает там невыносимые условия для жизни", - сказал он на своем брифинге. В качестве примера Мирошник отметил город Алёшки, где на протяжении месяцев нет воды, света и связи, также затруднена доставка продуктов и медикаментов. "Это прямые действия Украины, направленные на борьбу с гражданским населением. К сожалению, таких примеров вполне достаточно", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области
ВСУ делают жизнь невыносимой у линии соприкосновения в Херсонской области