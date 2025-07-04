https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html

Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2025

Мирошник рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:11:00+03:00

2025-07-04T16:11:00+03:00

2025-07-04T16:14:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия ВСУ привели к крайне тяжелому положению гражданского населения в городах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Херсонской области, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Ситуация крайне тяжелая, по крайней мере, в тех городах (Херсонской области – ред.), которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения - на днепровском побережье. Целенаправленно, методично идет издевательство над людьми, гражданским населением, живущем в этих городах. Украинский режим целенаправленно создает там невыносимые условия для жизни", - сказал он на своем брифинге. В качестве примера Мирошник отметил город Алёшки, где на протяжении месяцев нет воды, света и связи, также затруднена доставка продуктов и медикаментов. "Это прямые действия Украины, направленные на борьбу с гражданским населением. К сожалению, таких примеров вполне достаточно", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html

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херсонская область , украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины