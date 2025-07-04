Борьба с православием на Украине достигла пика, заявил Мирошник
Мирошник: борьба Украины с православием в целом достигла пика
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Борьба властей Украины с православием достигла своего пика, сегодня там под запрет попадет целая религиозная конфессия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Похоже, что борьба, как с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), так и с православием в принципе на территории, контролируемой киевским режимом, достигла своего пика. Сегодня на Украине под запрет ставится целая религиозная конфессия, идет волна беззастенчивых рейдерских захватов церквей и приходов, открыто попираются права миллионов верующих", - сказал Мирошник в пятницу в ходе брифинга.
Он напомнил, что с 20 мая украинские власти запустили унизительную процедуру проверки канонической православной церкви на предмет "выявления признаков аффилированности киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой, по мнению украинских властей, запрещена на Украине".
В то же время, указал он, украинские власти пытаются "задушить" христианство не только на Украине, но и на территории России. "ВСУ наносят десятки преднамеренных разрушительных ударов по соборам, часовням, другим сакральным сооружениям и церквям", - отметил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима.
Кроме того, указал он, за период почти девятимесячного присутствия украинских формирований на территории Курской области было повреждено более 70 православных храмов, большая часть из которых является историческим и культурным наследием.
Мирошник также обратил внимание, что недавно Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.
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Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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