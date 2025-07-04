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Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям - РИА Новости, 04.07.2025
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11:45 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027137884.html
Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям
Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям - РИА Новости, 04.07.2025
Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям
Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима ведет лишь к... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:45:00+03:00
2025-07-04T11:45:00+03:00
в мире
украина
киев
родион мирошник
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима, ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам", - сказал он в ходе брифинга. Он добавил, что государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся соучастниками преступных деяний режима Зеленского, а поставляемое Западом оружие убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках соучастников процессов, происходящих на территории Украины. "Доклады псевдоправозащитных организаций написанные под диктовку и по лживым материалам киевского режима и его спонсоров – это не что иное, как соучастие в сокрытии преступлений", - отметил Мирошник Он пояснил, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, это лежит в его основе и является его базисом: нацистская идеология, совершение преступлений в нарушение общепризнанных норм, расчеловечивание представителей других народностей и национальностей. "Только прекращение поддержки и сокрытия преступлений неонацистского режима в Киеве даст шанс вернуть мир и прекратить кровопролитие на многострадальной земле Украины, Донбасса, Новороссии", - заключил он.
https://ria.ru/20250701/oon-2026472829.html
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в мире, украина, киев, родион мирошник
В мире, Украина, Киев, Родион Мирошник
Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям

Мирошник: западные организации теряют доверие, скрывая данные о деяниях Киева

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима, ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам", - сказал он в ходе брифинга.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 11:48
Он добавил, что государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся соучастниками преступных деяний режима Зеленского, а поставляемое Западом оружие убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках соучастников процессов, происходящих на территории Украины.
"Доклады псевдоправозащитных организаций написанные под диктовку и по лживым материалам киевского режима и его спонсоров – это не что иное, как соучастие в сокрытии преступлений", - отметил Мирошник
Он пояснил, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, это лежит в его основе и является его базисом: нацистская идеология, совершение преступлений в нарушение общепризнанных норм, расчеловечивание представителей других народностей и национальностей.
"Только прекращение поддержки и сокрытия преступлений неонацистского режима в Киеве даст шанс вернуть мир и прекратить кровопролитие на многострадальной земле Украины, Донбасса, Новороссии", - заключил он.
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