https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027137884.html

Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям

Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям - РИА Новости, 04.07.2025

Мирошник заявил о деградации доверия к западным организациям

Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима ведет лишь к... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:45:00+03:00

2025-07-04T11:45:00+03:00

2025-07-04T11:45:00+03:00

в мире

украина

киев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Политика западников и ряда международных организаций, направленная на сокрытие и размывание информации о преступлениях киевского режима, ведет лишь к окончательной деградации доверия к выводам, словам и самим этим структурам", - сказал он в ходе брифинга. Он добавил, что государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся соучастниками преступных деяний режима Зеленского, а поставляемое Западом оружие убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках соучастников процессов, происходящих на территории Украины. "Доклады псевдоправозащитных организаций написанные под диктовку и по лживым материалам киевского режима и его спонсоров – это не что иное, как соучастие в сокрытии преступлений", - отметил Мирошник Он пояснил, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, это лежит в его основе и является его базисом: нацистская идеология, совершение преступлений в нарушение общепризнанных норм, расчеловечивание представителей других народностей и национальностей. "Только прекращение поддержки и сокрытия преступлений неонацистского режима в Киеве даст шанс вернуть мир и прекратить кровопролитие на многострадальной земле Украины, Донбасса, Новороссии", - заключил он.

https://ria.ru/20250701/oon-2026472829.html

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в мире, украина, киев, родион мирошник