https://ria.ru/20250704/mironov-2027075703.html

Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить диаспоры

Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить диаспоры - РИА Новости, 04.07.2025

Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить диаспоры

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:49:00+03:00

2025-07-04T01:49:00+03:00

2025-07-04T01:49:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, включая крупнейшие московские рынки "Садовод" и "Фуд Сити", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации, включая проверку принадлежащих им предприятий и организаций на соответствие действующему законодательству, в том числе деятельность торговых комплексов "Садовод" (г. Москва), "Фуд Сити" (Москва)", - сообщается в письме. В документе отмечается, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно указывали, что деятельность диаспор угрожает безопасности государства и её граждан, а особую опасность представляют преступные сообщества, состоящие из лиц с двойным гражданством – российским и другой страны, которая может оказывать влияние на такие группы и использовать их в своих интересах в ущерб интересов Российской Федерации. Миронов напомнил, что 27 июня этого года в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в нескольких убийствах, и большинство из них являются гражданами России, однако, Азербайджан считает возможным вмешиваться в действия российских правоохранительных органов и пытается влиять на ход следствия.

https://ria.ru/20250627/mironov-2025699885.html

https://ria.ru/20250520/mironov-2017973334.html

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жилье, москва, екатеринбург, россия, сергей миронов, генеральная прокуратура рф, госдума рф