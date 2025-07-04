https://ria.ru/20250704/medvedev-2027304967.html

Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего

Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего - РИА Новости, 04.07.2025

Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего

Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:59:00+03:00

2025-07-04T20:59:00+03:00

2025-07-04T20:59:00+03:00

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы "Время героев". Во время выступления Медведев рассказал о моральных качествах, необходимых управленцам, сообщается на сайте программы "Время героев". "Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Невозможно заниматься государственным управлением, если вы не любите свою страну. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего. Уверен, что вы сохраните эту любовь в своем сердце и она поможет вам в достижении поставленных целей", – сказал Медведев.

https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, общество