https://ria.ru/20250704/medvedev-2027304967.html
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего - РИА Новости, 04.07.2025
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего
Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:59:00+03:00
2025-07-04T20:59:00+03:00
2025-07-04T20:59:00+03:00
россия
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы "Время героев". Во время выступления Медведев рассказал о моральных качествах, необходимых управленцам, сообщается на сайте программы "Время героев". "Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Невозможно заниматься государственным управлением, если вы не любите свою страну. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего. Уверен, что вы сохраните эту любовь в своем сердце и она поможет вам в достижении поставленных целей", – сказал Медведев.
https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего
Медведев заявил, что Любовь к Родине является главным качеством для госслужащего