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Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего - РИА Новости, 04.07.2025
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20:59 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/medvedev-2027304967.html
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего - РИА Новости, 04.07.2025
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего
Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:59:00+03:00
2025-07-04T20:59:00+03:00
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы "Время героев". Во время выступления Медведев рассказал о моральных качествах, необходимых управленцам, сообщается на сайте программы "Время героев". "Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Невозможно заниматься государственным управлением, если вы не любите свою страну. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего. Уверен, что вы сохраните эту любовь в своем сердце и она поможет вам в достижении поставленных целей", – сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал важнейшее качество для госслужащего

Медведев заявил, что Любовь к Родине является главным качеством для госслужащего

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Любовь к Родине является важнейшим качеством для государственного служащего, без нее невозможно заниматься государственным управлением, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы "Время героев".
Во время выступления Медведев рассказал о моральных качествах, необходимых управленцам, сообщается на сайте программы "Время героев".
«
"Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Невозможно заниматься государственным управлением, если вы не любите свою страну. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего. Уверен, что вы сохраните эту любовь в своем сердце и она поможет вам в достижении поставленных целей", – сказал Медведев.
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