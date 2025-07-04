Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию
Матвиенко: изменения в Конституцию направлены на выстраивание системы власти
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический потенциал Основного закона до конца не исчерпан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства. Поправки в Конституцию, поддержанные гражданами на общероссийском голосовании, вступили в силу 4 июля 2020 года.
"Как законодатель считаю важным особо отметить, что принятие поправок в Конституцию дало импульс и совершенствованию нашей государственно-политической системы. Они повысили роль всех ключевых институтов публичной власти – президента, правительства, Совета Федерации, Государственной думы – за счет оптимального распределения полномочий на основе накопленного опыта", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале.
По ее словам, в результате была выстроена, отлажена новая модель взаимоотношений ветвей власти, которую отличает более высокая степень сбалансированности и эффективности всех институтов, и прошедшие пять лет это наглядно подтверждают.
"Я убеждена, что именно благодаря поправкам 2020 года наша Конституция позволяет сейчас решать задачи любой степени сложности. Правовой, идеологический и политический потенциал нашего Основного закона огромен и еще до конца не исчерпан. И его ответственная реализация должна определять все действия власти, партий, бизнеса, общества на благо будущих поколений россиян", - подчеркнула спикер СФ.