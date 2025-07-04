https://ria.ru/20250704/matvienko-2027088504.html

Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию

Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2025

Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию

Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:14:00+03:00

2025-07-04T07:14:00+03:00

2025-07-04T07:14:00+03:00

политика

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980873860_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_221940e5c509eed4a877aa7835f608dd.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический потенциал Основного закона до конца не исчерпан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства. Поправки в Конституцию, поддержанные гражданами на общероссийском голосовании, вступили в силу 4 июля 2020 года. "Как законодатель считаю важным особо отметить, что принятие поправок в Конституцию дало импульс и совершенствованию нашей государственно-политической системы. Они повысили роль всех ключевых институтов публичной власти – президента, правительства, Совета Федерации, Государственной думы – за счет оптимального распределения полномочий на основе накопленного опыта", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате была выстроена, отлажена новая модель взаимоотношений ветвей власти, которую отличает более высокая степень сбалансированности и эффективности всех институтов, и прошедшие пять лет это наглядно подтверждают. "Я убеждена, что именно благодаря поправкам 2020 года наша Конституция позволяет сейчас решать задачи любой степени сложности. Правовой, идеологический и политический потенциал нашего Основного закона огромен и еще до конца не исчерпан. И его ответственная реализация должна определять все действия власти, партий, бизнеса, общества на благо будущих поколений россиян", - подчеркнула спикер СФ.

https://ria.ru/20250704/matvienko-2027088345.html

https://ria.ru/20250612/rossija-2022420521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф