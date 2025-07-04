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Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2025
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07:14 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/matvienko-2027088504.html
Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию
Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию - РИА Новости, 04.07.2025
Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию
Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:14:00+03:00
2025-07-04T07:14:00+03:00
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический потенциал Основного закона до конца не исчерпан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства. Поправки в Конституцию, поддержанные гражданами на общероссийском голосовании, вступили в силу 4 июля 2020 года. "Как законодатель считаю важным особо отметить, что принятие поправок в Конституцию дало импульс и совершенствованию нашей государственно-политической системы. Они повысили роль всех ключевых институтов публичной власти – президента, правительства, Совета Федерации, Государственной думы – за счет оптимального распределения полномочий на основе накопленного опыта", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале. По ее словам, в результате была выстроена, отлажена новая модель взаимоотношений ветвей власти, которую отличает более высокая степень сбалансированности и эффективности всех институтов, и прошедшие пять лет это наглядно подтверждают. "Я убеждена, что именно благодаря поправкам 2020 года наша Конституция позволяет сейчас решать задачи любой степени сложности. Правовой, идеологический и политический потенциал нашего Основного закона огромен и еще до конца не исчерпан. И его ответственная реализация должна определять все действия власти, партий, бизнеса, общества на благо будущих поколений россиян", - подчеркнула спикер СФ.
https://ria.ru/20250704/matvienko-2027088345.html
https://ria.ru/20250612/rossija-2022420521.html
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала, на что направлены изменения в Конституцию

Матвиенко: изменения в Конституцию направлены на выстраивание системы власти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию России дали импульс к совершенствованию государственно-политической системы страны, правовой, идеологический и политический потенциал Основного закона до конца не исчерпан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства. Поправки в Конституцию, поддержанные гражданами на общероссийском голосовании, вступили в силу 4 июля 2020 года.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Матвиенко объяснила необходимость внесения изменений в Конституцию
07:09
"Как законодатель считаю важным особо отметить, что принятие поправок в Конституцию дало импульс и совершенствованию нашей государственно-политической системы. Они повысили роль всех ключевых институтов публичной власти – президента, правительства, Совета Федерации, Государственной думы – за счет оптимального распределения полномочий на основе накопленного опыта", - написала спикер СФ в своем Telegram-канале.
По ее словам, в результате была выстроена, отлажена новая модель взаимоотношений ветвей власти, которую отличает более высокая степень сбалансированности и эффективности всех институтов, и прошедшие пять лет это наглядно подтверждают.
"Я убеждена, что именно благодаря поправкам 2020 года наша Конституция позволяет сейчас решать задачи любой степени сложности. Правовой, идеологический и политический потенциал нашего Основного закона огромен и еще до конца не исчерпан. И его ответственная реализация должна определять все действия власти, партий, бизнеса, общества на благо будущих поколений россиян", - подчеркнула спикер СФ.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко
12 июня, 06:37
 
ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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