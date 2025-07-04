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ВС России уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол, сообщил Марочко
ВС России уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол, сообщил Марочко - РИА Новости, 04.07.2025
ВС России уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол, сообщил Марочко
Российские артиллеристы и ВКС уничтожили паромные переправы ВСУ через реку Оскол в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка Харьковской области,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:02:00+03:00
2025-07-04T07:02:00+03:00
2025-07-04T07:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы и ВКС уничтожили паромные переправы ВСУ через реку Оскол в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка Харьковской области, тем самым затруднив дальнейшее обеспечение ВСУ, ротации и эвакуационные мероприятия, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка огнем артиллерии и ВКС РФ уничтожены паромные переправы через реку Оскол, которые украинские боевики использовали для переброски материально-технических средств и личного состава. Уничтожение данных переправ на некоторое время затруднит обеспечение вооруженных формирования Украины, проведение противником ротационных и эвакуационных мероприятий, а также ослабит оборонительную линию на восточных рубежах Купянска", - рассказал эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Минобороны РФ 2 июля сообщало, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад и одного полка в районах семи населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Ковшаровки, противник потерял до 210 военнослужащих
https://ria.ru/20250704/vs-2027085634.html
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол, сообщил Марочко
Марочко: ВС РФ уничтожили переправы ВСУ через реку Оскол