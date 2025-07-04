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Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию
Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:42:00+03:00
2025-07-04T15:42:00+03:00
2025-07-04T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в Москве."Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?" — написала глава ЛБИ в Telegram-канале.По словам Мизулиной, певица не только высказывалась против проведения спецоперации, после чего уехала из России, но и выражала жалость к исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле", демонстративно пуская слезу на камеру.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
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лига безопасного интернета, екатерина мизулина, россия, москва, крокус сити холл, общество
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Россия, Москва, Крокус Сити Холл, Общество
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию
Мизулина возмутилась тем, что Манижу впустили в Россию