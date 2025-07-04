Рейтинг@Mail.ru
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:42 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/manizha-2027218898.html
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию
Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:42:00+03:00
2025-07-04T15:42:00+03:00
шоубиз
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
россия
москва
крокус сити холл
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797123310_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_488b7ea7abb35d4984c630930e89a480.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в Москве."Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?" — написала глава ЛБИ в Telegram-канале.По словам Мизулиной, певица не только высказывалась против проведения спецоперации, после чего уехала из России, но и выражала жалость к исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле", демонстративно пуская слезу на камеру.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936267443.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797123310_12:0:1957:1459_1920x0_80_0_0_f863467c5ec3fdd991b10764139b9ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лига безопасного интернета, екатерина мизулина, россия, москва, крокус сити холл, общество
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Россия, Москва, Крокус Сити Холл, Общество
Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию

Мизулина возмутилась тем, что Манижу впустили в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Манижа
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Манижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в Москве.
"Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?" — написала глава ЛБИ в Telegram-канале.
По словам Мизулиной, певица не только высказывалась против проведения спецоперации, после чего уехала из России, но и выражала жалость к исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле", демонстративно пуская слезу на камеру.
Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Пугачева извинилась перед певицей Манижей
27 марта 2024, 21:47
 
ШоубизЛига безопасного интернетаЕкатерина МизулинаРоссияМоскваКрокус Сити ХоллОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала