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Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию

Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию - РИА Новости, 04.07.2025

Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию

Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:42:00+03:00

2025-07-04T15:42:00+03:00

2025-07-04T15:42:00+03:00

шоубиз

лига безопасного интернета

екатерина мизулина

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крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в Москве."Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?" — написала глава ЛБИ в Telegram-канале.По словам Мизулиной, певица не только высказывалась против проведения спецоперации, после чего уехала из России, но и выражала жалость к исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле", демонстративно пуская слезу на камеру.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.

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лига безопасного интернета, екатерина мизулина, россия, москва, крокус сити холл, общество